पुलिस में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी : राय

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वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी सूरज कुमार राय ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में कहा कि जनपद में करीब 4800 पुलिस कर्मी है। सभी एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। पुलिस कर्मियों का आचरण अच्छा रहता है तो बेहतर पुलिसिंग में कोई समस्या नहीं आती।उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत कुछ नए कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। मीडिया सहित समाज के अन्य ग्रुप के माध्यम से जनपद में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। जहां महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती है। कानून का पालन न करने वाले लोगों को पुलिस चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। एसएसपी ने कहा कि उन्हें खुशी होगी यदि मीडिया के माध्यम से किसी पीड़ित को न्याय मिले। एसपी सिटी अमृत जैन, एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक शामिल रहे।