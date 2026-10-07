Muzaffarnagar News: अखंड पाठ का समापन, बाबा टिकैत को अर्पित किए श्रद्धासुमन

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किसान भवन पर उन्होंने कहा कि संत का जीवन मक्खन की तरह कोमल और परोपकारी होना चाहिए। केवल संत का वेश धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता, अच्छे कर्म, त्याग और परोपकार की भावना ही व्यक्ति को संत बनाती है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही मनुष्य सच्चे ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और गुरु के बिना गति नहीं है।वक्ताओं ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा की रक्षा के इतिहास में अद्वितीय है। सरदार मनमोहन सिंह, बाबा जग्गा, बाबा मोहन सिंह हुजूर, बाबा रणजीत सिंह, हरपाल सिंह चीमा, गुरजीत सिंह कोटिया, गुरमेल सिंह बाजवा, अमीर सिंह, सुरेंद्र सिंह लाढ़ी, सुरेंद्र सिंह खालसा, सूबे सिंह ढिल्लो, हरदयाल सिंह मौजूद रहे।समाधि पर अर्पित किए पुष्प, याद किए कार्यसिसौली। किसान भवन स्थित समाधि पर दिनभर लोगों की आवाजाही रही। समाधि पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप, आचार्य प्रमोद कृष्णन, पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान भी श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। सुबह के समय हवन का आयोजन किया गया। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, गौरव टिकैत ने किसानों और अतिथियों का स्वागत किया।किसानों के स्वास्थ्य की जांच की, रक्तदान शिविर लगायासिसौली। किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर किसान भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें किसानों ने रक्तदान किया। मेडिकल कैंप में डॉक्टरों की टीम ने किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त दवाइयां दीं।मंसूरपुर में याद किए गए बाबा टिकैतमंसूरपुर। मंसूरपुर गन्ना समिति परिसर में पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्ष करने वाले दिवंगत महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को संघर्ष करना सिखाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर किसानों की पहचान बनाई। इस अवसर पर राजीव तोमर, राजेश्वर आर्य, सचिव बृजेश कुमार राय, वेदपाल मलिक, भारतवीर सिंह उपस्थित रहे। संवादसोरम में चौधरी टिकैत की जयंती मनाईशाहपुर। गांव सोरम स्थित स्मारक स्थल पर किसान मसीहा दिवंगत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 91वीं जयंती मनाई गई। भाकियू कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम में मास्टर रामपाल सिंह, समाजसेवी डॉ. लोकेंद्र बालियान, अमरपाल सिंह, राम भजन, पिंकार बालियान, जगदीश, सतपाल, हरपाल सिंह, सीटू बालियान, मास्टर जयपाल सिंह मौजूद रहे।