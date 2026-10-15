Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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वार्षिक महोत्सव

रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।



नवरात्र महोत्सव

शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।



योग प्रतियोगिता

शहर : डायट परिसर में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



डीएलएड परीक्षा

परीक्षा : रोडवेज स्थित एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।



श्रीराम कथा

शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।

आज के कार्यक्रम