Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
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आज के कार्यक्रम
वार्षिक महोत्सव
रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।
नवरात्र महोत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
योग प्रतियोगिता
शहर : डायट परिसर में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
डीएलएड परीक्षा
परीक्षा : रोडवेज स्थित एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।
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वार्षिक महोत्सव
रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।
नवरात्र महोत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
योग प्रतियोगिता
शहर : डायट परिसर में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
डीएलएड परीक्षा
परीक्षा : रोडवेज स्थित एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।