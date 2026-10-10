Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:41 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 08 बजे से।
-- --
समापन
शहर: आर्य समाज रोड स्थित डीएवी महाविद्यालय में रोवर-रेंजर शिविर का समापन सुबह 10 बजे से।
-- --
क्रीड़ा प्रतियोगिता
शहर : रोडवेज स्थित एसडी इंटर कॉलेज में जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
---
टेबल टेनिस टूर्नामेंट
शहर: जैन कन्या महाविद्यालय में अंतरमहाविद्यालय टेबल टेनिस टूर्नामेंट सुबह 10 बजे से।
---
किसान बैठक
शहर : महावीर चौक स्थित भाकियू कार्यालय पर किसानों की बैठक सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 08 बजे से।
समापन
शहर: आर्य समाज रोड स्थित डीएवी महाविद्यालय में रोवर-रेंजर शिविर का समापन सुबह 10 बजे से।
क्रीड़ा प्रतियोगिता
शहर : रोडवेज स्थित एसडी इंटर कॉलेज में जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
टेबल टेनिस टूर्नामेंट
शहर: जैन कन्या महाविद्यालय में अंतरमहाविद्यालय टेबल टेनिस टूर्नामेंट सुबह 10 बजे से।
किसान बैठक
शहर : महावीर चौक स्थित भाकियू कार्यालय पर किसानों की बैठक सुबह 10 बजे से।