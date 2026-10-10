Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 08 बजे से।

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समापन

शहर: आर्य समाज रोड स्थित डीएवी महाविद्यालय में रोवर-रेंजर शिविर का समापन सुबह 10 बजे से।

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क्रीड़ा प्रतियोगिता

शहर : रोडवेज स्थित एसडी इंटर कॉलेज में जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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टेबल टेनिस टूर्नामेंट

शहर: जैन कन्या महाविद्यालय में अंतरमहाविद्यालय टेबल टेनिस टूर्नामेंट सुबह 10 बजे से।

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किसान बैठक

शहर : महावीर चौक स्थित भाकियू कार्यालय पर किसानों की बैठक सुबह 10 बजे से।

योग शिविर