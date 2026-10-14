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Muzaffarnagar News: नशीला पदार्थ सुंघाकर बस यात्री का बैग चोरी

Wed, 14 Oct 2026 12:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:53 AM IST
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Bus passenger's bag stolen after being made to inhale an intoxicating substance.
संवाद न्यूज एजेंसी
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खतौली। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे एक यात्री को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसका बैग चोरी कर लिया गया। पीड़ित ने थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
दिल्ली के ज्ञान मंदिर मार्ग, जयपुर एक्सटेंशन पार्ट वन निवासी विपुल रावत ने बताया कि वह सात सितंबर को उत्तराखंड रोडवेज बस से दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे बस खतौली क्षेत्र में रुकी। उनकी सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने उन्हें शीतल पेय देने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने मना कर दिया।
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इसके बाद उस व्यक्ति ने विपुल के मुंह पर नशीला पदार्थ छिड़क दिया। होश आने पर विपुल ने खुद को हरिद्वार में पाया। उन्होंने देखा कि उनका बैग गायब था। बैग में आईफोन मोबाइल, कैमरा, दस हजार रुपये और कपड़े थे। बाद में उनके यूपीआई खाते से आठ हजार रुपये भी निकाल लिए गए।
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सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर जीरो प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। घटनास्थल का पता लगने पर रिपोर्ट संबंधित थाने को भेजी जाएगी। यह कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।
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