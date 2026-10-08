Muzaffarnagar News: मीनाक्षी चौक से सुजड़ू चुंगी तक अतिक्रमण पर फिर गरजा बुलडोजर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण करने वाले 72 लोगों को नोटिस जारी किए थे। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट दीपक पाल के द्वारा पुलिस, पालिका की टीम के साथ अभियान के दौरान मीनाक्षी चौक से सुजड़ू चुंगी के बीच सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया।वाहन एजेंसियों और एसबीआई बैंक खासा सहित निजी अस्पतालों के बाहर सड़क पर खड़े वाहनों से होने वाली अवैध पार्किंग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने नाराजगी जताई। मौके पर खड़े वाहनों को हटवाया गया और संबंधित लोगों को यातायात व्यवस्था बाधित नहीं करने की हिदायत दी गई।विकास भवन के सामने लंबे समय से किए जा रहे अतिक्रमण को भी नगरपालिका टीम ने हटवाया। इसके साथ ही फलों के ठिए लगाने वालों और सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर कब्जा करने वालों पर भी कार्रवाई हुई।अतिक्रमण हटाने के साथ नगरपालिका की टीम ने दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रतिबंधित पॉलिथीन और अन्य प्लास्टिक सामान की भी जांच की। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामान मिलने पर उसे जब्त कर लिया गया।दुकानदारों को दोबारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल ने बताया कि मीनाक्षी चौक से सुजड़ू चुंगी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान सामान जब्त करने के साथ संबंधित लोगों को चेतावनी दी गई और जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है।उन्होंने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना और सार्वजनिक सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना है।बृहस्पतिवार को भी मीनाक्षी चौक से सुजड़ू चौराहे तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ईओ पवन कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनु चौधरी, एई निर्माण ऐपाल सिंह, सीएसएफआई योगेश कुमार, एसएफआई प्लाक्षा मैनवाल, वैशाली सोती, राजस्व निरीक्षक अमरजीत सिंह मौजूद रहे।