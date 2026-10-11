Muzaffarnagar News: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेंगी अतिरिक्त कक्षाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह पहल शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर तैयार करना है।शासन ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए थे। शिक्षकों को स्वप्रेरणा के आधार पर अपने विषय की कक्षाएं आयोजित करनी होंगी। इसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करना है।मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय ने शासन के निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू की है। विश्वविद्यालय ने अपने परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों को इस संबंध में सूचित किया है। उपकुलसचिव (शैक्षणिक) ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस पहल से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज की प्राचार्या डॉ. संगीता चौधरी ने बताया कि यूनिवर्सिटी की पहल सराहनीय है। छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।