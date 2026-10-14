Muzaffarnagar News: भोपा में मिशन शक्ति के तहत यातायात जागरूकता अभियान चलाया

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अभियान में 82 बटालियन एनसीसी की महिला कैडेट्स और महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। उन्हें यातायात नियमों से अवगत कराया गया। सड़क दुर्घटनाएं रोकने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। इन कैडेट्स और पुलिसकर्मियों ने चौराहों पर यातायात सुचारु रखने में सहयोग किया। यातायात नियमों से संबंधित पम्फलेट भी वितरित किए गए। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया।कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक छात्रा को खंड शिक्षा अधिकारी और गुंजन को वार्डन बनाया गया। एनसीसी अधिकारी अरविंद कुमार और रमन सिंह भी इस अभियान में उपस्थित थे। सीओ राधा रमण, थाना प्रभारी आशुतोष कुमार और एसआई अजय यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।