Muzaffarnagar News: चित्तौड़ा से कैलावड़ा तक बनेगी 1.3 किलोमीटर सड़क

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। गांव चित्तौड़ा से कैलावड़ा तक सड़क निर्माण की कार्य योजना तैयार की गई है। लोक निर्माण विभाग ने करीब 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का बजट बनाया है। जिसे शासन की ओर से भी स्वीकृति मिल गई है।सड़क बनने से दोनों गांवों के साथ आसपास के क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रस्तावित सड़क के निर्माण से लोगों को आने-जाने में सहूलियत होगी।किसानों को भी अपनी उपज खेतों से बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को आवागमन के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन अनिल कुमार राणा ने बताया कि शासन से बजट की स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है।