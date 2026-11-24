विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ की पंचायत से लौटते लोगों पर हमले के बाद दंगा भड़क गया था। थाना एवं गांव फुगाना के मजदूर सलीम ने कांधला और उसके दो भाईयों ने लोई एवं कैराना शिविर में अलग-अलग तहरीर देकर बताया था कि गांव के ही हमलावरों ने उनके घर में लूटपाट और आगजनी की। परिवार के ऊपर भी हमला किया गया।पुलिस ने इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एसआईटी की जांच के बाद मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ तीन आरोपपत्र दाखिल किए गए।अदालत में तीनों पत्रावलियों पर एक साथ सुनवाई हुई। ट्रायल के दौरान आरोपी राजकुमार की मौत हो गई। सोमवार को एफटीसी कोर्ट संख्या-1 में फैसले पर सुनवाई हुई, जिसमें साक्ष्य के अभाव में 15 आरोपी दोषमुक्त करार दिया गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोराज मलिक और राहुल चौधरी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य साबित नहीं हुए।ये आरोपी हुए दोषमुक्त : फुगाना गांव निवासी गौरव वर्मा, सुमित, अजीत, गौरव, रतन सिंह, नरेन, योगेश, पुष्पेंद्र, मोंटी, विकास, योगेश पुत्र भूषण, विनोद, पंकज शर्मा, जितेंद्र और रॉकी को दोषमुक्त करार दिया गया है।जनप्रतिनिधियों से वापस हो गए थे केस : मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के केस में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों से शासन के आदेश पर केस वापस हो चुके हैं। नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 जुलाई 2013 को हुई पंचायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा में तत्कालीन एसओ सिखेड़ा चरण सिंह यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शासन के आदेश पर यह केस वापस हो गए।