फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Youth bitten by a snake while picking up straw; referred to the district hospital.

Moradabad News: पुआल उठा रहे युवक को सांप ने काटा, जिला अस्पताल रेफर

Wed, 21 Oct 2026 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 21 Oct 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Youth bitten by a snake while picking up straw; referred to the district hospital.
बिलारी। क्षेत्र के अभनपुर नरौली गांव के जंगल में धान का पुआल उठा रहे युवक को सांप ने काट लिया। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अमरोहा जिले के थाना आदमपुर अंतर्गत इकोना गांव निवासी खुशीराम 32 वर्ष अभनपुर नरोली गांव स्थित अपनी ननिहाल में मेहमानदारी करने आया था। मंगलवार दोपहर वह रिश्तेदारों के साथ जंगल में धान का पुआल उठा रहा था इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर रिश्तेदार खुशीराम को उपचार के लिए सीएचसी बिलारी लेकर आए। यहां चिकित्सक ने उसे एंटी वेनम इंजेक्शन लगाकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। खुशीराम के रिश्ते के भाई कृष्ण मुरारी ने बताया कि मंगलवार शाम जिला अस्पताल में खुशीराम की हालत काफी बेहतर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed