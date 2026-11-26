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छजलैट के गांव पुल की मेडैयो निवासी प्रेमवती (65) बुधवार की सुबह करीब दस बजे पैदल अपने खेत पर जा रही थीं। जैसे ही वह मुरादाबाद-बिजनौर मार्ग पर गांव से कुछ दूर ही पहुंची थीं, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार कर भाग गया। गंभीर रूप से घायल प्रेमवती की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर परिजन और लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांठ लेकर आई। लेकिन, चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया।वृद्धा की मौत से बेटे रामकिशोर, बेटी वीना, तेजवती, नन्हीं, सोमवती, संतरेश और पोते लक्ष्य आदि सभी परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल था। छजलैट थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही प्रेमवती के बेटे सोमपाल की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर वाहन और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।