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ठाकुरद्वारा। गोपीवाला गांव में शुक्रवार को खेत में रखी पुआल को चोरी करने के शक में ग्रामीण को पीट कर घायल कर दिया गया। गांव गोपीवाला निवासी मोहम्मद हुसैन ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि गांव के कुछ लोगों की धान काटने के बाद बची पुआल उनके खेत में रखी हुई थी। जिसे किसी ने चोरी कर लिया। आरोप है कि पुआल को चोरी करने के शक में गांव के तीन लोगों ने उसे डंडों से पीट कर घायल कर दिया। उसने कहा कि उसने चोरी नहीं की थी। उसने पुलिस को चोरी करने वालों का वीडियो भी दिखाया। कोतवाल ने कहा कि शिकायत की जांच की जाएगी।