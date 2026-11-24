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अपर नगर आयुक्त, अजीत कुमार सिंह ने बताया कि हरथला रेलवे कॉलोनी का काफी हिस्सा रेलवे के अधीन आता है, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्क में साफ सफाई और बंद सोलर लाइटों को टीम भेजकर सही कराया जाएगा। विज्ञापन





-पार्क में सुबह शाम महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गाें की आवाजाही रहती है। दो माह से लाइटें खराब हैं और सफाई भी नियमित नहीं होती।- धर्मवीर सिंह

- पार्क के सामने पान की दुकान है। काफी समय से लाइटें जलती नहीं देखीं हैं। बाहर कूड़ा जमा रहने से मच्छर पनप रहे हैं।- पंकज तिवारी

-सुबह टहलने आती हूं, लेकिन पार्क में अंधेरा होने से डर लगता है। लाइटें ठीक हो जाएं तो सुरक्षित महसूस होगा।- गीतिका ढींगरा

-सुबह छह बजे वॉक करने आती हूं। घर के कामों के चलते जल्दी लौटना होता है लेकिन अंधेरे में टहलना मुश्किल हो रहा है।-आशु पसरीजा

-पार्क की नियमित सफाई और खराब सोलर लाइटों को ठीक कराने की जरूरत है। नगर निगम को इस ओर जल्द ध्यान देना चाहिए।- नेहा अग्रवाल

-- -- -- अपर नगर आयुक्त, अजीत कुमार सिंह ने बताया कि हरथला रेलवे कॉलोनी का काफी हिस्सा रेलवे के अधीन आता है, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्क में साफ सफाई और बंद सोलर लाइटों को टीम भेजकर सही कराया जाएगा।-पार्क में सुबह शाम महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गाें की आवाजाही रहती है। दो माह से लाइटें खराब हैं और सफाई भी नियमित नहीं होती।- धर्मवीर सिंह- पार्क के सामने पान की दुकान है। काफी समय से लाइटें जलती नहीं देखीं हैं। बाहर कूड़ा जमा रहने से मच्छर पनप रहे हैं।- पंकज तिवारी-सुबह टहलने आती हूं, लेकिन पार्क में अंधेरा होने से डर लगता है। लाइटें ठीक हो जाएं तो सुरक्षित महसूस होगा।- गीतिका ढींगरा-सुबह छह बजे वॉक करने आती हूं। घर के कामों के चलते जल्दी लौटना होता है लेकिन अंधेरे में टहलना मुश्किल हो रहा है।-आशु पसरीजा-पार्क की नियमित सफाई और खराब सोलर लाइटों को ठीक कराने की जरूरत है। नगर निगम को इस ओर जल्द ध्यान देना चाहिए।- नेहा अग्रवाल

मुरादाबाद। रेलवे हरथला कॉलोनी के वार्ड 17 स्थित उपवन पार्क में दो माह से अंधेरा पसरा है। पार्क में रोशनी के लिए लगाई गई 20 से अधिक सोलर लाइटें खराब पड़ी हैं। सुबह और शाम सैर के लिए आने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अंधेरे में टहलने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार समस्या के बावजूद लाइटें ठीक नहीं कराई गईं। वहीं, पार्क में नियमित सफाई नहीं होने से जगह-जगह कूड़ा जमा है। बाहर भी कूड़ा पड़ा रहने से गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। पार्क सुबह छह से दस बजे और शाम चार से आठ बजे तक खुलता है। लोगों ने नगर निगम से सोलर लाइटें ठीक कराने और नियमित सफाई कराने की मांग की है।