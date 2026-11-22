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लोग भी बेकार हो चुके फोन उनके हाथों में थमा दे रहे हैं लेकिन शायद ही कोई सोचता हो कि उनके बेचे गए मोबाइल में मौजूद निजी जानकारियां किसी के हाथ लग सकती हैं और उनका इस्तेमाल किस खतरनाक मंसूबे के लिए किया जा सकता है। विज्ञापन अब तक आपने गली-मोहल्लों में फेरी लगाकर रद्दी, पुराना लोहा और कबाड़ खरीदने वालों की आवाज सुनी होगी लेकिन अब इन गलियों में एक नई आवाज भी गूंज रही है। खराब मोबाइल बेचो... छोटा मोबाइल 20 से 50 रुपये और बड़ा मोबाइल 100 से 200 रुपये में... फेरी लगाने वाले घर-घर से पुराने मोबाइल खरीद रहे हैं।

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पुलिस के हत्थे चढ़े साइबर अपराधियों ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिनसे सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गईं हैं। इस गिरोह के लोग मोबाइल में दर्ज डाटा को निकालकर संबंधित लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि कबाड़ियों से कुछ पुराने मोबाइल खरीद लिए थे और वहां से तमाम फोटो और संदेश उन लोगों को मिले हैं।





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पुराने मोबाइल में छिपी होती है पूरी जिंदगी की जानकारी साइबर एक्सपर्ट मोहित कुमार ने बताया कि आज मोबाइल सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया है। इसमें व्यक्ति की निजी जिंदगी से लेकर आर्थिक गतिविधियों तक का पूरा ब्योरा मौजूद रहता है।



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बैंकिंग एप, यूपीआई, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, संपर्क नंबर, आधार और पैन कार्ड की फोटो, निजी दस्तावेज और पारिवारिक तस्वीरें तक मोबाइल में सुरक्षित रहती हैं। कई लोग अपने पासवर्ड और जरूरी जानकारियां भी मोबाइल में सेव रखते हैं। यदि पुराना मोबाइल बेच रहे हैं तो पहले उससे डाटा पूरी तरह डिलीट कर दें।





दूसरे के नाम पर हो सकता है गलत इस्तेमाल एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पुराने मोबाइल का इस्तेमाल अपराधी और साइबर अपराधी दूसरे अपराधों में भी कर सकते हैं। फोन में किसी व्यक्ति का सिम कार्ड, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय रह गया तो उसका दुरुपयोग संभव है।

ये सावधानियां जरूरी पुराने मोबाइल बेचने से पहले यह सावधानियां जरूरी

मोबाइल का पूरा बैकअप लेकर रीसेट करें।

सभी तरह की आईडी अकाउंट लॉग आउट करें। यूपीआई और बैंकिंग एप से जुड़े डाटा और डिवाइस का एक्सेस हटाएं

सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकाल लें।

मोबाइल खरीदने वाले का नाम, मोबाइल नंबर और पहचान का विवरण रखें।

पुराने फोन को देने से पहले सुनिश्चित करें कि उसमें निजी डाटा और अकाउंट सक्रिय न हों।

साइबर थाने की पुलिस ने ठगों से बरामद किए थे मोबाइल साइबर थाने की पुलिस ने करीब एक साल पहले दिन से साइबर ठग गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार किए थे। पुलिस ने इनके पास से दस मोबाइल बरामद किए थे। इन मोबाइल के जरिए ही ठग लोगों को कॉल करते थे लेकिन ठग इन मोबाइल का कोई बिल नहीं दिखा पाए थे। ठगों ने बताया था कि उन्होंने फेरी वाले से मोबाइल खरीदने के बाद उन्हें ठीक कराकर इस्तेमाल किया था।