विज्ञापन

छजलैट थानाक्षेत्र के गांव कोकरपुर निवासी हर्षित चौधरी(20) पाकबड़ा की आईएफटीएम यूनिवर्सिटी से बीसीए तृतीय वर्ष के छात्र थे। परिवार में माँ योगिता, भाई अनमोल, और बहन राधा है। परिजनों के मुताबिक बुधवार की रात हर्षित शेरुआ चौराहा स्थित बैंक्वेट हाल में एक शादी में गया था। रात करीब तीन बजे हर्षित अपने दोस्त आशियाना निवासी हर्ष की कार में पेट्रोल डलवाने के लिए निकला था। जबकि हर्ष वहीं रुक गया था। हर्षित के साथ दोस्त आर्यन गया था। उन्होंने पेपर मिल चौराहे पर जैन फिलिंग पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल भरवाया और वापस शादी हाल की तरफ आने लगे। पेट्रोप पंप के बाहर सड़क पर कार मोड़ते समय अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर कार दी। इस हादसे में हर्षित आर्यन निवासी भटावली गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कार से निकालकर अस्पताल भिजवा दिया जहां डॉक्टरों ने हर्षित को मृत घोषित कर दिया जबकि आर्यन को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। सीओ भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि हर्षित के दादा वीरेंद्र सिंह की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।