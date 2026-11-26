Moradabad News: गन्ने के खेत में मिले दो शावक, आसपास तेंदुए की दहशत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:12 AM IST
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कांठ। मौहड़ी हजरतपुर में बुधवार सुबह गन्ने के खेत में तेंदुए के दो शावक मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। खेत में गन्ने की छिलाई कर रहीं महिलाओं और मजदूरों की नजर शावकों पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान भी लाठी-डंडे लेकर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शावकों को तेंदुए का होने की पुष्टि की। दोनों को उसी स्थान पर रखवा दिया गया है, ताकि मादा आक्रामक न हो और उन्हें लेने आ सके।
गांव मौहड़ी हजरतपुर निवासी विशन स्वरूप सिंह का खेत मल्लीवाला मार्ग पर स्थित है। बुधवार सुबह यहां महिलाएं और मजदूर गन्ने की छिलाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत के अंदर दोनों शावक दिखाई दिए। सूचना पर पीआरवी 112 और वन विभाग की टीम पहुंची। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह और वन दरोगा राजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों शावक करीब 10 से 12 दिन के हैं। अभी खेतों में भाग या छिप नहीं सकते। मादा उन्हें सुरक्षित ले जा सके इसलिए उनकी निगरानी की जा रही है।
दस दिन से आबादी के आसपास दिख रहा तेंदुआ
मौहड़ी हजरतपुर और पट्टी मौढ़ा के आसपास करीब दस दिन से तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही है। 13 नवंबर की रात तेंदुआ पट्टी मौढ़ा स्थित ऋषि बाल महाविद्यालय की दीवार पर बैठा दिखाई दिया था। इसका वीडियो भी बनाया गया था। 16 नवंबर की शाम मौहड़ी हजरतपुर चौराहे से आगे कांवड़ पथ पर एक्सिस बैंक के पास भी तेंदुआ दिखाई दिया था। सबदलपुर बाड़ी वाला क्षेत्र में भी किसानों ने उसे देखने का दावा किया था। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे खेतों या जंगल में अकेले न जाएं।
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गांव मौहड़ी हजरतपुर निवासी विशन स्वरूप सिंह का खेत मल्लीवाला मार्ग पर स्थित है। बुधवार सुबह यहां महिलाएं और मजदूर गन्ने की छिलाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत के अंदर दोनों शावक दिखाई दिए। सूचना पर पीआरवी 112 और वन विभाग की टीम पहुंची। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह और वन दरोगा राजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों शावक करीब 10 से 12 दिन के हैं। अभी खेतों में भाग या छिप नहीं सकते। मादा उन्हें सुरक्षित ले जा सके इसलिए उनकी निगरानी की जा रही है।
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दस दिन से आबादी के आसपास दिख रहा तेंदुआ
मौहड़ी हजरतपुर और पट्टी मौढ़ा के आसपास करीब दस दिन से तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही है। 13 नवंबर की रात तेंदुआ पट्टी मौढ़ा स्थित ऋषि बाल महाविद्यालय की दीवार पर बैठा दिखाई दिया था। इसका वीडियो भी बनाया गया था। 16 नवंबर की शाम मौहड़ी हजरतपुर चौराहे से आगे कांवड़ पथ पर एक्सिस बैंक के पास भी तेंदुआ दिखाई दिया था। सबदलपुर बाड़ी वाला क्षेत्र में भी किसानों ने उसे देखने का दावा किया था। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे खेतों या जंगल में अकेले न जाएं।
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