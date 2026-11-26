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गांव मौहड़ी हजरतपुर निवासी विशन स्वरूप सिंह का खेत मल्लीवाला मार्ग पर स्थित है। बुधवार सुबह यहां महिलाएं और मजदूर गन्ने की छिलाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत के अंदर दोनों शावक दिखाई दिए। सूचना पर पीआरवी 112 और वन विभाग की टीम पहुंची। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह और वन दरोगा राजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों शावक करीब 10 से 12 दिन के हैं। अभी खेतों में भाग या छिप नहीं सकते। मादा उन्हें सुरक्षित ले जा सके इसलिए उनकी निगरानी की जा रही है।दस दिन से आबादी के आसपास दिख रहा तेंदुआमौहड़ी हजरतपुर और पट्टी मौढ़ा के आसपास करीब दस दिन से तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही है। 13 नवंबर की रात तेंदुआ पट्टी मौढ़ा स्थित ऋषि बाल महाविद्यालय की दीवार पर बैठा दिखाई दिया था। इसका वीडियो भी बनाया गया था। 16 नवंबर की शाम मौहड़ी हजरतपुर चौराहे से आगे कांवड़ पथ पर एक्सिस बैंक के पास भी तेंदुआ दिखाई दिया था। सबदलपुर बाड़ी वाला क्षेत्र में भी किसानों ने उसे देखने का दावा किया था। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे खेतों या जंगल में अकेले न जाएं।