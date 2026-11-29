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ठाकुरद्वारा। पुलिस ने अधिवक्ता के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोपी दो भाइयों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गांव रूपपुर के पास स्थित अधिवक्ता रिजवान खां ने अपने कार्यालय में जमीन के विवाद में उनके खिलाफ पूर्वी करने की रंजिश में हमला कर सीसीटीवी कैमरे तोड़ने और फ्लेक्सी पालने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद यासीन खां और उसके भाई मोहम्मद हसीन खां को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली ने बताया कि दोनों भाइयों का चालान कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को जमानत पर छोड़ दिया है।