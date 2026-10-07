Moradabad News: फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज, मुरादाबाद में पांच केंद्रों पर होंगे दाखिले

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मुरादाबाद। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र के प्रवेश की अंतिम तारीख सात अक्तूबर है। इसके तहत सभी पाठ्यक्रमों में (बीएड व बीएड स्पेशल के प्रथम वर्ष छोड़कर), प्रवेश के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय समन्वयक डॉ. सत्येंद्र के अनुसार मुरादाबाद में पांच केंद्रों पर दाखिले होंगे। उन्होंने कहा कि यदि पिछले तीन वर्ष के आंकड़े देखें तो हिंदू कॉलेज और विज्डम एजुकेशन कॉलेज के केंद्र पर दाखिलों में कमी आई है। सात दाखिलाें में कमी के साथ पिछले वर्ष 160 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था, जबकि विज्डम कॉलेज में सिर्फ एक छात्र ने दाखिला लिया। इसके अलावा केजीके कॉलेज, श्रीराम गोपाल सिंह महाविद्यालय मुरादाबाद में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज केंद्र को भी मुरादाबाद जनपद में पंजीकृत किया गया है। डॉ. सत्येंद्र का कहना है कि सभी केंद्र समन्वयकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने कालेज में रविवार के दिन भी कार्यालय खुला रखें, ताकि छात्रों को सुविधा हो सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि जो कर्मचारी को रविवार को रहें उन्हें अन्य किसी दिन का अवकाश रखें। उस दिन दूसरा स्टाफ कार्यालय पर उपस्थित रहे, ताकि प्रतिदिन कार्यालय खुला रहे। ऐसा करने के प्रयास से प्रवेश की संख्या बढ़ेगी और छात्रों को अधिक सुविधा मिलेगी।

अमर उजाला ब्यूरो