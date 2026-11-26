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विधायक ने ग्रामीणों से मतदान के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को अपना वोट बनवाने को कहा। मोहम्मद फहीम इरफान ने अमरपुरकाशी सहित कई गांवों में सभाएं कीं। उन्होंने लोगों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने को भी कहा। विधायक ने जोर दिया कि पसंदीदा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदाता होना आवश्यक है।इस अवसर पर हाजी मोहम्मद उस्मान, शिशुपाल यादव, गफ्फार हुसैन, अनवार अंसारी, विनोद यादव, दिनेश कुमार, रजनेश कुमार,फाजिल मलिक, पुष्पेंद्र सिंह, नेमसिंह, अनुज यादव, सत्यवीर सिंह व तेज प्रकाश मीना आदि रहे। संवाद