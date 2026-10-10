Moradabad News: जरगांव में सपाइयों ने मनाया कांशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस

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बिलारी। क्षेत्र के ग्राम जरगांव में शुक्रवार दोपहर सपा कार्यकर्ताओं ने कांशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। इस दौरान आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके चित्र पर अर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेश सिंह यादव ने कहा कि कांशीराम ने लंबे समय तक उपेक्षित दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य कमजोर वर्गों को अपने विचारों से प्रभावित कर उनके वोट की ताकत के द्वारा शोषित से शासक वर्ग बनाने का बीड़ा उठाया था। उनका पूरा जीवन डॉ. भीमराव आंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने और मजबूती देने में लगा रहा। राजेश यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए मिशन कांशीराम के अधूरे मिशन को पूर्ण करने का संकल्प है। कार्यक्रम में फतेह सिंह जाटव, नितिन जाटव, शिव कुमार प्रजापति, प्रशांत कश्यप, चरन सिंह जाटव, लोकेश जाटव, हरीश चंद्र जाटव, विपिन जाटव, सत्यप्रकाश जाटव आदि भी मौजूद रहे।