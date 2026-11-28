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आरएसएम इंटरनेशनल अकादमी की टीम ने रोमांचक मैच में पायनियर अकादमी काशीपुर को 3-1 से हराकर कप पर कब्जा किया। यह टूर्नामेंट आरएसएम इंटरनेशनल अकादमी सुरजननगर-रामपुर घोघर में हुआ था। आरएसएम इंटरनेशनल अकादमी में 26 नवंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में कुल नौ स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें जसपुर, स्योहारा, काशीपुर, डिलारी, सुरजन नगर और रामपुर घोघर के स्कूल शामिल थे। फाइनल मुकाबले में पायनियर अकादमी काशीपुर की टीम कप्तान परम सिंह के नेतृत्व में उतरी।वहीं, आरएसएम इंटरनेशनल अकादमी की टीम की कमान कप्तान अरमान ने संभाली। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कई बार कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आरएसएम अकादमी के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल से जीत हासिल की।टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों में पायनियर अकादमी काशीपुर ने स्योहारा को 2-1 से हराया था। दूसरी ओर, आरएसएम इंटरनेशनल अकादमी ने सुरजन नगर को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।समापन अवसर पर आरएसएम इंटरनेशनल अकादमी रामपुर घोघर के अध्यक्ष आयुष चौहान ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को कप भी प्रदान किए। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, खिलाड़ी और अन्य लोग मौजूद रहे।