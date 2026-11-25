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बुध बाजार, गंज बाजार, मंडी चौक, चौमुखापुल, बर्तन बाजार और कोठीवाल नगर जैसे प्रमुख बाजारों में बिक्री घटी है। व्यापारी सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष विजय मदान ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 30 से 40 फीसदी तक छूट दिखाई जाती है। स्थानीय दुकानदारों के लिए इतनी छूट देना संभव नहीं है। कीमतों में इस अंतर के कारण ग्राहक स्थानीय दुकानों के बजाय ऑनलाइन खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में खुदरा दुकानों पर कई उत्पादों की गुणवत्ता ऑफलाइन बाजार से बेहतर होने के बावजूद ग्राहक कीमत देखकर ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं। ऑनलाइन दिखाई जा रही कीमत पर सामान देने का दबाव भी दुकानदारों के सामने चुनौती बन रहा है। व्यापारी व्यापारी इंद्रजीत का कहना है कि ग्राहक पहले ऑनलाइन उत्पाद की कीमत और उपलब्धता देखते हैं। इसके बाद वे दुकान पर आते हैं। दुकान पर सामान नहीं मिलने या कीमत में अंतर होने पर वे बिना खरीदारी किए लौट जाते हैं।00व्यापारियों की घटती आय और चुनौतियां- संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कत्याल ने बताया कि बाजार का पिछले छह महीने में 50 फीसदी कारोबार कम हो गया है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं। दुकानों का किराया, बिजली बिल और मजदूरों की मजदूरी देने के बाद बचत कम हो गई है। इस वक्त सहालग का समय है, फिर भी थोड़ी-बहुत बिक्री हो रही है। लेकिन इससे ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। ऑनलाइन बिक्री होने की वजह से सामान की कीमतें घटानी पड़ रही हैं।00शहर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गोदाम-व्यापारी सुप्रीत खन्ना ने बताया कि शहर के खुदरा बाजार में ऑनलाइन कारोबार की हिस्सेदारी छह महीने पहले करीब 25 फीसदी थी। यह हिस्सेदारी अब बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंच गई है। पांच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में गोदाम बना लिए हैं। गोविंदपुरम, सिविल लाइंस और पीलीकोठी समेत कई इलाकों में ये केंद्र स्थित हैं। इन केंद्रों से 10 से 15 मिनट में सामान पहुंचाया जा रहा है। इन प्लेटफॉर्म के लिए दिल्ली और गाजियाबाद से रोजाना सामान की आपूर्ति होती है।