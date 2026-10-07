फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Police arrived at Rizwan's house in Jaitwara and stopped the wrestler from leaving.

Moradabad News: जैतवाड़ा में रिजवान के घर पहुंची पुलिस, पहलवान को बाहर नहीं जाने से रोका

Wed, 07 Oct 2026 02:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 07 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Police arrived at Rizwan's house in Jaitwara and stopped the wrestler from leaving.
कुंदरकी। रामपुर जिले के सैफनी कस्बे में ऐतिहासिक भूड़ा मेले में आयोजित दंगल में कुंदरकी के मशहूर इनफ्लुएंसर अब्दुल्ला पठान और क्षेत्र के ही ग्राम अहमदनगर जैतवाड़ा निवासी पहलवान हाजी रिजवान बरकाती के बीच कुश्ती को लेकर चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। कुछ दिन पहले सैफनी में आयोजित दंगल में किसी कारणवश अब्दुल्ला पठान की कुश्ती नहीं हो सकी थी। इसके बाद पहलवान हाजी रिजवान बरकाती ने सोशल मीडिया के माध्यम से अब्दुल्ला पठान को कुश्ती लड़ने का चैलेंज दिया था। चैलेंज के सामने आने के बाद दोनों से जुड़े समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि हाजी रिजवान बरकाती ने वीडियो वायरल कर इनफ्लुएंसर अब्दुल्ला पठान को मुकाबले के लिए ललकारा था। इसके बाद कुश्ती का यह मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों के वीडियो और इस पूरे मामले से जुड़े पोस्ट तेजी से वायरल होने लगे। लोग अब संभावित कुश्ती मुकाबले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी के चलते मंगलवार को हाजी रिजवान बरकाती को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने की बात भी सामने आई। वायरल वीडियो में घर पर पुलिस की मौजूदगी और हाजी रिजवान से जुड़ी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि पुलिस की ओर से हाउस अरेस्ट बारे में जानकारी नहीं दी है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या अब्दुल्ला पठान और हाजी रिजवान बरकाती के बीच वास्तव में कुश्ती का मुकाबला होगा या यह मामला सोशल मीडिया की चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल दोनों की तरफ से वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और समर्थक अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed