फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Man sentenced to three years in prison for raping a teenager

Moradabad News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 15 Oct 2026 03:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:07 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to three years in prison for raping a teenager
मुरादाबाद। पॉक्सो एक्ट कोर्ट-01 की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मुलजिम कलुआ उर्फ टिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

डिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी के पिता ने बिलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि आठ सितंबर 2016 को दौलतपुर तिगरी हाजी नगला गांव निवासी आरोपी कलुआ उर्फ टिंकू उसकी 16 वर्षीय बेटी को अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट-01 की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत में चली। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम कलुआ उर्फ टिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed