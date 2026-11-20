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मुनीमपुर निवासी कासिम राणा चीनी मिल के पास सीएनजी डलवाने गए थे। भोजपुर के सिफ्ते हसन ने लाइन तोड़कर अपनी कार आगे लगा दी। कासिम के विरोध करने पर सिफ्ते हसन ने उन्हें गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। सीएनजी डलवाने के बाद कासिम घर जा रहे थे। तभी सिफ्ते हसन और तीन अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से कासिम पर फायर किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

सिरसवां दोराहा। मुंडापांडे थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। यह घटना सीएनजी पंप पर लाइन तोड़ने के विवाद के बाद हुई।