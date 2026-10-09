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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Lord Valmiki's procession to be taken out in Bilari on the 26th.

Moradabad News: बिलारी में 26 को निकलेगी भगवान वाल्मीकि की शोभायात्रा

Fri, 09 Oct 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:28 AM IST
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Lord Valmiki's procession to be taken out in Bilari on the 26th.
बिलारी। नगर में परंपरागत भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा 26 अक्तूबर को धूमधाम से निकाली जाएगी। इसकी तैयारी वाल्मीकि समाज ने अभी से शुरू कर दी है।
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नगर के मोहल्ला कोरियान में वाल्मीकि समाज की बैठक में भावाधस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सहदेव ने कहा कि विश्व के लोकप्रिय ग्रंथ रामायण के रचयिता, लव कुश के पालनहार और शिक्षक, माता सीता के पथ प्रदर्शक और रक्षक भगवान वाल्मीकि ने मानव जाति को जीने की राह दिखाई। उनके दिखाए मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण होगा। उनके प्रकट उत्सव को हमें भारी धूमधाम से मनाना चाहिए।

कार्यक्रम में भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा कमेटी का गठन किया गया। इसमें संरक्षक के रूप में राजेंद्र सहदेव, आजाद रत्नाकर, गजराम सिंह वाल्मीकि रहेंगे। अध्यक्ष शंभू नाथ वाल्मीकि, उपाध्यक्ष बृजनंदन सफाई नायक, महामंत्री सोनू रत्नाकर, मंत्री जीतू, प्रेमी मेला प्रभारी अखिलेश कुमार, उपमेला प्रभारी सागर और कोषाध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि को बनाया गया। इन सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि समाज को अभी से शोभा यात्रा के बारे में बताना शुरू करें और अपने घरों में उस दिन भव्य उत्सव मनाएं। घरों में विशेष सफाई, रंगाई-पुताई करके रोशनी करें और अपने भगवान का प्रकट उत्सव मना कर धर्म लाभ अर्जित करें।
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