Moradabad News: गांव में दो बार घुसा तेंदुआ, बछड़े को मारकर खाया, कुत्ते पर भी हमला

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गांव निवासी शिक्षक नरेश चंचल के मुताबिक, बुधवार रात करीब आठ बजे तेंदुए ने पहले बछड़े पर हमला किया। इसके बाद वह फिर गांव में आया और घर के सामने कुत्ते को निशाना बनाया। कुत्ते के भौंकने पर ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। लोगों को अपनी तरफ आता देखकर तेंदुआ कुत्ते को छोड़कर खेत की ओर भाग गया। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ इसके बाद भी बार-बार गांव में घुसने का प्रयास करता रहा। इससे लोगों को बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम देर रात गांव पहुंची और मामले की जांच की। वन विभाग के रेंजर रवि कुमार गंगवार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर टीम को मौके पर भेजा गया था। ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है। गांव में पिंजरा लगाया जाएगा।

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ठाकुरद्वारा। बुद्धनगर गांव में बुधवार देर शाम तेंदुए ने दो बार घुसकर हमला किया। पहले डॉ. कुलदीप सिंह के घर के पीछे घूम रहे बछड़े को मारकर खा गया। कुछ देर बाद दोबारा गांव में घुसे तेंदुए ने उनके घर के सामने घूम रहे पालतू कुत्ते को जबड़े में दबोच लिया और उठाकर ले जाने लगा। कुत्ते के भौंकने की सुनकर ग्रामीण डंडे लेकर दौड़े तो तेंदुआ उसे घायल छोड़कर गन्ने के खेत में छिप गया। घटना के बाद से गांव में दहशत है।