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- हाशमपुर गोपाल, बकैनिया, गिंदौड़ा, समाथल आदि गांवों में सर्वे के बाद जमीन चिह्वितअमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। गाजियाबाद से मुरादाबाद, मुरादाबाद से रोजा और रोजा से सीतापुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी में मुरादाबाद तहसील के दस गांवों की जमीन प्रभावित होगी। रेलवे ने इन गांवों में कुल 56.6124 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए चिह्नित की है। इसमें सबसे अधिक जमीन लोधीपुर राजपूत और हाशमपुर गोपाल गांव की है। अधिग्रहण की सूची में केवल किसानों की कृषि भूमि ही नहीं, बल्कि सरकारी रास्ते, नालियां, चकरोड और अन्य सार्वजनिक उपयोग की जमीन भी शामिल है।रेल मंत्रालय के उत्तर रेलवे निर्माण संगठन की ओर से जारी अधिसूचना 16 नवंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है। राजपत्र के मुताबिक, प्रभावित जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले वाले लोग प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अधिग्रहण और उसके उपयोग के संबंध में लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी युवराज सिंह को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। संबंधित लोग उनके कार्यालय में भूमि का नक्शा और अन्य विवरण भी देख सकते हैं।परियोजना के तहत गाजियाबाद से सीतापुर तक कुल 402.78 किलोमीटर लंबाई में तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। राजपत्र की अनुसूची के अनुसार, लोधीपुर राजपूत में 11.7479 हेक्टेयर, हाशमपुर गोपाल में 10.1968 हेक्टेयर, गिन्दोडा में 7.7332 हेक्टेयर और महलकपुर माफी में 7.1351 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है।इसके अलावा गजगौला नानक बाड़ी में 5.2321, समाथल में 4.7760, चक गिन्दोडा में 3.1142, बागडपुर में 2.8823, बकेनिया में 2.7164 और उमरी में 1.0784 हेक्टेयर भूमि शामिल है। अधिसूचना में प्रत्येक गांव के प्रभावित खसरा नंबर और जमीन की प्रकृति भी दर्ज की गई है। उदाहरण के तौर पर हाशमपुर गोपाल में 56 खसरा नंबरों की प्रविष्टियां हैं, जबकि लोधीपुर राजपूत में 49 खसरा नंबरों पर भूमि चिह्नित की गई है।कई जगह कृषि भूमि के साथ नाली, रास्ते और चकरोड भी शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिग्रहण का दायरा केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि सर्वे के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे का निर्माण विभाग इस पर कार्य कर रहा है।