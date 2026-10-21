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Moradabad News: करसरा के मजदूर की हिमाचल में सड़क हादसे में मौत

Wed, 21 Oct 2026 01:59 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 21 Oct 2026 01:59 AM IST
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Laborer from Karsara dies in road accident in Himachal
बिलारी। करसरा गांव निवासी हिमाचल प्रदेश में रह रहे मजदूर हरिओम 33 वर्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद मजदूर का शव घर पहुंचने पर परिजन रोने लगे।
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करसरा निवासी वृद्ध नौरंगीलाल का बेटा हरिओम बीते लगभग दस वर्ष से हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ तहसील क्षेत्र में एक कंपनी में ठेकेदार के अधीन मजदूर के रूप में काम कर रहा था। वह अपनी पत्नी शिवांगी के अलावा दोनों बेटियों शगुन और प्रियांशी के साथ नालागढ़ में ही किराए का मकान लेकर रह रहा था। नौरंगीलाल ने बताया कि रविवार शाम उसका बेटा हरिओम बाजार से सब्जी लेकर पैदल अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में तेज रफ्तार बाइकसवार ने उसे रौंद दिया।
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बाइक की टक्कर से हरिओम गंभीर घायल हो गया उसे रविवार रात को ही उपचार के लिए चंडीगढ़ ले जाया गया। चंडीगढ़ में चिकित्सक ने उसकी हालत गंभीर होना बताते हुए कहीं और उपचार कराने की सलाह दी। सोमवार रात हरिओम को उपचार के लिए चंडीगढ़ से मुरादाबाद लाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों द्वारा थाना बिलारी पुलिस को सूचना दिए जाने पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मजदूर हरिओम का शव घर पहुंचने पर पिता और वृद्ध माता शीला देवी के अलावा परिजन और रिश्तेदार रोने लगे।
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