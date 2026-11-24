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मुरादाबाद। गन्ना किसानों के हितों की रक्षा एवं तौल व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए घटतौली की शिकायतों पर तत्काल क्षेत्रीय अधिकारी कार्यवाही करेंगे। इस मामले में चीनी मिल गेट एवं बाह्य गन्ना क्रय केंद्रों का गन्ना एवं चीनी विभाग के साथ बाट-माप विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे।

उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह ने बताया कि गन्ना क्रय केंद्रों पर तौल लिपिकों की घटतौली में संलिप्तता पाए जाने पर उनका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

गन्ना एवं चीनी अधिकारी के साथ बाट माप के अधिकारी करेंगे संयुक्त जांच अमर उजाला ब्यूरो