विज्ञापन





शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस छजलैट की ओर से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। जैसे ही बस छजलैट के गांव लदावली में पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो वैसे ही अचानक अनियंत्रित होकर बस सामने से आ रही गन्ने की खाली ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की एक साइड और ट्रैक्टर-ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में बस सवार छजलैट के गांव सदूपुरा निवासी जॉनसन मसीह की पत्नी अर्चना (30) और उनके पांच वर्षीय बेटे सुशांत, बिजनौर के थाना शिवाला कलां के गांव रतनगढ़ निवासी लोकेंद्र (50) पुत्र जुगल किशोर और थाना नूरपुर बिजनौर के गांव कोट निवासी महिला शिक्षिका दीपा उर्फ दीपिका चौहान (30) पत्नी प्रखत चौहान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में जॉनसन मसीह (35) निवासी सदूपुरा छजलैट सहित बस में सवार अन्य कई यात्री घायल हो गए। इनमें से गंभीर घायल जॉनसन मसीह को इलाज के लिए जिला अस्पताल अभिजवाया गया। हादसे में घायल कुछ अन्य यात्री पहले ही अपने स्तर से उपचार के लिए जा चुके थे। हादसे की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक छजलैट राज कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मृतकों के शवों तथा गंभीर घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया।

विज्ञापन

कांठ। छजलैट थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह मुरादाबाद-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर ग्राम लदावली स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस और गन्ने की खाली ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला शिक्षिका और एक बच्चे समेत चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। इनमें से एक ही हालत गंभीर है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।