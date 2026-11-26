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बुधवार को इसे लेकर कांठ नगर स्थित उपमंडी समिति में हुई संगठन की बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं के निदान के लिए ही भाकियू का गठन महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था। किसान एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दें और अधिक से अधिक संख्या में रात्रि पड़ाव के लिए आयुक्त कार्यालय पर पहुंचें। उन्होंने संगठन की नीतियों और उपलब्धियों को भी किसानों के बीच पहुंचकर गांव-गांव संगठन की मजबूती पर जोर दिया। अन्य पदाधिकारियों ने भी बैठक में रात्रि पड़ाव कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इस दौरान बैठक में भाकियू टिकैत के छजलैट ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी अंगद सिंह, जिला सचिव रामकला गुर्जर, तहसील उपाध्यक्ष धर्मपाल सैनी, अनोज चौधरी, प्रवेंद्र सिंह, हरदीप सिंह, भविष्य विश्नोई, दर्शन सिंह, महेश कुमार, सलीम अहमद, बलराज सिंह, हरिकृष्ण शर्मा, अरविंद बिश्नोई जॉनी, ओमराज सिंह, प्रिंस चौधरी आदि रहे।

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कांठ। किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर बृहस्पतिवार आज आयुक्त कार्यालय पर मुरादाबाद में होने वाले भारतीय किसान यूनियन टिकैत के रात्रि पड़ाव कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील किसानों से की जा रही है।