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सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि (15011) लखनऊ जंक्शन-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 10, 11 और 12 दिसंबर को सहारनपुर तक चलेगी। (15012) चंडीगढ़-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 11, 12 और 13 दिसंबर को सहारनपुर से चलेगी। (14673) जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस नौ दिसंबर को मंडल में 45 मिनट नियंत्रित रहेगी। 10 दिसंबर को जयनगर से 180 मिनट और 12 दिसंबर को 240 मिनट देरी से चलेगी। (22552) जालंधर सिटी-दरभंगा एक्सप्रेस 13 दिसंबर को 60 मिनट देरी से, (14649) जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस 11 दिसंबर को 100 मिनट देरी से, (12325) कोलकाता-आद्रा एक्सप्रेस 10 दिसंबर को 120 मिनट देरी से, (12357) कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस 12 दिसंबर को 180 मिनट देरी से चलेगी।निरस्त रहने वाली ट्रेनेंट्रेन नंबर ट्रेन का नाम तारीख14815 श्रीगंगानगर-ऋषिकेश एक्सप्रेस 6, 7, 8, 10 और 13 दिसंबर।14816 ऋषिकेश-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस 6, 7, 8, 9 और 12 दिसंबर।12054 अमृतसर-हरिद्वार एक्सप्रेस 13 दिसंबर।12053 हरिद्वार-अमृतसर एक्सप्रेस 13 दिसंबर।