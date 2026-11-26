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ई-स्कूटर का किराया भी प्रस्तावित कर दिया गया है। एक दिन के लिए 50 रुपये, एक सप्ताह के लिए 300 रुपये और एक महीने के लिए 699 रुपये देने होंगे। मासिक किराये के हिसाब से प्रतिदिन का खर्च करीब 23 रुपये पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के मुताबिक, ई-बाइक का संचालन करने वाली एजेंसी को ही ई-स्कूटर चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। ई-स्कूटर लेने के लिए लोगों को मोबाइल में चार्टर बाइक एप डाउनलोड करना होगा। इसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने पर ओटीपी आएगा। सत्यापन के बाद आधार आधारित केवाईसी पूरी करनी होगी। इसके बाद पासवर्ड बनाकर लॉगइन किया जा सकेगा। स्कूटर स्टैंड पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसका लॉक खुल जाएगा और इस्तेमाल का समय शुरू हो जाएगा। स्कूटर एक स्टैंड से लेकर दूसरे निर्धारित स्टैंड पर भी छोड़ा जा सकेगा। स्टैंड और उपलब्ध स्कूटरों की जानकारी भी एप पर मिलेगी। पहले निर्धारित प्रक्रिया में व्हाट्सएप चैटबोर्ड से बुकिंग की सुविधा भी प्रस्तावित थी।एक बार चार्ज होने पर 70 किमी से अधिक चलेंगेस्मार्ट सिटी के जीएम तकनीकी एके मित्तल ने बताया कि ई-स्कूटर लो-स्पीड श्रेणी के होंगे। एक बार चार्ज होने पर 70 किलोमीटर से अधिक चल सकेंगे। इनमें बैटरी की स्थिति बताने के लिए डिस्प्ले भी होगा। कंपनी की ओर से हेलमेट भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। स्मार्ट सिटी के पुराने ई-बाइक स्टैंडों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य शहर में कम दूरी के आवागमन को आसान बनाने के साथ पेट्रोल की खपत और प्रदूषण कम करना है।