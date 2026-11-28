विज्ञापन

शुक्रवार शाम करीब पांच बजे श्री राम मेटल्स के गोदाम में स्टाफ कुछ सामान लेने आया था। उसने बर्तन हटाए तो काले रंग का विशालकाय कोबरा रेंगता हुआ दिखा। इससे स्टाफ घबरा गया और बर्तन वहीं छोड़ दिए। फोन पर मालिक को सूचना दी और आसपास के लोगों को बताया। गोदाम मालिक राजन जैन ने बताया कि उन्होंने यह गोदाम किराए पर श्री राम मेटल्स वालों को दे रखा है। इस जगह कोबरा निकलना बेहद हैरानी की बात है। हो सकता है कि बर्तनों के माल के साथ गाड़ी में आ गया हो। कोबरा के बाजार में निकलने की सूचना से कुछ देर तक आसपास के इलाके में हलचल रही। दुकानदारों और स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर दहशत रही कि कोबरा कहीं किसी दुकान या आसपास की इमारत में न घुस जाए। दुकानदारों ने स्नेक कैचर शाजिया को बुलाया। शाजिया ने उसे सावधानी से पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।