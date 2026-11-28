Moradabad News: बर्तन बाजार में निकला कोबरा, दुकानदारों में मची अफरातफरी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:39 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:39 AM IST
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मुरादाबाद। शहर के व्यस्त बर्तन बाजार में शुक्रवार को सात फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से दुकानदारों और राहगीरों में अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जहरीले सांप को देखकर आसपास के दुकानदारों ने सतर्कता बरती और लोगों को उसके पास जाने से रोका। स्नेक कैचर शाजिया ने कोबरा सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा।
शुक्रवार शाम करीब पांच बजे श्री राम मेटल्स के गोदाम में स्टाफ कुछ सामान लेने आया था। उसने बर्तन हटाए तो काले रंग का विशालकाय कोबरा रेंगता हुआ दिखा। इससे स्टाफ घबरा गया और बर्तन वहीं छोड़ दिए। फोन पर मालिक को सूचना दी और आसपास के लोगों को बताया। गोदाम मालिक राजन जैन ने बताया कि उन्होंने यह गोदाम किराए पर श्री राम मेटल्स वालों को दे रखा है। इस जगह कोबरा निकलना बेहद हैरानी की बात है। हो सकता है कि बर्तनों के माल के साथ गाड़ी में आ गया हो। कोबरा के बाजार में निकलने की सूचना से कुछ देर तक आसपास के इलाके में हलचल रही। दुकानदारों और स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर दहशत रही कि कोबरा कहीं किसी दुकान या आसपास की इमारत में न घुस जाए। दुकानदारों ने स्नेक कैचर शाजिया को बुलाया। शाजिया ने उसे सावधानी से पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
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शुक्रवार शाम करीब पांच बजे श्री राम मेटल्स के गोदाम में स्टाफ कुछ सामान लेने आया था। उसने बर्तन हटाए तो काले रंग का विशालकाय कोबरा रेंगता हुआ दिखा। इससे स्टाफ घबरा गया और बर्तन वहीं छोड़ दिए। फोन पर मालिक को सूचना दी और आसपास के लोगों को बताया। गोदाम मालिक राजन जैन ने बताया कि उन्होंने यह गोदाम किराए पर श्री राम मेटल्स वालों को दे रखा है। इस जगह कोबरा निकलना बेहद हैरानी की बात है। हो सकता है कि बर्तनों के माल के साथ गाड़ी में आ गया हो। कोबरा के बाजार में निकलने की सूचना से कुछ देर तक आसपास के इलाके में हलचल रही। दुकानदारों और स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर दहशत रही कि कोबरा कहीं किसी दुकान या आसपास की इमारत में न घुस जाए। दुकानदारों ने स्नेक कैचर शाजिया को बुलाया। शाजिया ने उसे सावधानी से पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
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