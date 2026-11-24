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अमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। विधानसभा चुनाव -2027 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी कार्यालयाध्यक्षों और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान सीडीओ ने अनुपस्थित अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी ने कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को सभी कार्यालयाध्यक्षों और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें निर्वाचन से संबंधित कार्यों और ईपीडीएस पोर्टल पर कार्मिकों का विवरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को ईपीडीएस पोर्टल पर फार्म-1 और फार्म-2 भरने तथा आवश्यक डाटा तैयार करने की प्रक्रिया विस्तार से समझाया गया। साथ ही निर्धारित प्रारूप में सही सूचनाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सीडीओ नेप्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और नोडल अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों और नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभागों में कार्यरत सभी कार्मिकों का विवरण ईपीडीएस पोर्टल पर 15 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाए। निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए निर्वाचन की तैयारियों को समयबद्ध और सुचारु रूप से पूरा कराएं। प्रशिक्षण में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आकिब हुसैन, डीपीआरओ, डीसीओ सहित अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष और नोडल अधिकारी मौजूद रहे।