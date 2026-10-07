Moradabad News: कांठ में आठ स्थानों पर लगे पिंजरों को तेंदुओं के आने का इंतजार

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कांठ तहसील क्षेत्र में हर रोज कहीं न कहीं तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। जिस कारण क्षेत्र के बीस से भी अधिक गांवों में तेंदुओं की दहशत व्याप्त है। पिछले दिनों वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर क्षेत्र से 12 तेंदुओं को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा था। लेकिन इसके बाद भी तेंदुओं की गतिविधि दिखाई दे रही है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कांठ तहसील क्षेत्र में दरियापुर, दयानाथपुर, भरतपुर, पचोकरा, पाठंगी और अहमदपुर निंगू नंगला, रामसराय भंकरी, सीमला में पिंजरे लगे हुए हैं। मंगलवार की शाम वन विभाग के डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुओं की गतिविधियों को देखते हुए गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक किए जाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि यदि कहीं तेंदुआ दिखाई दे तो उन्हें इस नंबर 9759730666 पर सूचना अवश्य ही दें। साथ ही खेत पर अकेले और निहत्थे न जाएं। महिलाओं और बच्चों को खेतों या जंगल में न भेजें।

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कांठ। क्षेत्र में लगातार तेंदुओं की चहल-कदमी के बीच ग्रामीणों और किसानों में खौफ बरकरार है। किसान खेतों में कृषि कार्य करने से कतरा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में आठ स्थानों पर लगे पिंजरों को तेंदुओं के आने का इंतजार है।