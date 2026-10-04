Moradabad News: भाजपा का चौथा सर्वे शुरू....जनता से जानेंगे किसमें कितना दम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसके लिए पार्टी लखनऊ और दिल्ली की अलग-अलग एजेंसियों से टिकट के दावेदारों के नाम पर सर्वे करा रही है। ताकि जिताऊ प्रत्याशियों का चयन हो सके। साथ ही पार्टी और सरकार का भी फीडबैक मिल सके। भाजपा अभी तक तीन सर्वे करा चुकी है। इसमें जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए करीब 20 दावेदारों के नाम सामने आए थे। हालांकि तीसरे सर्वे के बाद दावेदारों की संख्या बढ़कर करीब 40 पहुंच गई है।पार्टी सूत्रों के मुताबिक चौथा सर्वे शुरू हो गया है। इस बार सर्वे का सैंपल काफी निचले स्तर से लिया जाएगा। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 टीमें लगाई गईं हैं। हर टीम में करीब चार-चार सदस्य होंगे। ये टीमें मतदान केंद्रों, वार्डों के साथ-साथ हर वर्ग और हर बिरादरी के बीच जाएंगी। जहां विभिन्न बिंदुओं पर लोगों से सवाल-जवाब करेंगी। यह सर्वे महीने भर चलेगा। इस सर्वे की रिपोर्ट ही दावेदारों को अगले दौर में ले जाएगी। इस लिहाज से चौथा सर्वे दावेदारों के लिए अहम है।000कब-कब हुआ भाजपा का सर्वे- पहला सर्वे जनवरी में कराया गया- दूसरा सर्वे मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था- तीसरा सर्वे जून में हुआ था- चौथा सर्वे अक्तूबर में शुरू000जेन जी वोटरों पर रहेगा खास फोकसमुरादाबाद। इस सर्वे में सैंपल का दायरा बढ़ा गया है। कोशिश की जा रही है कि हर वर्ग में दावेदारों और विधायकों का सर्वे कराया जाए। इसमें जेन जी वोटरों पर खास फोकस रहेगा। पहली बार वोटर बने छात्र-छात्राओं के साथ जिले के डॉक्टरों, वकीलों, व्यापारियों, निर्यातकों, नौकरीपेशा , फड़ वाले समेत अन्य वर्ग को सर्वे में शामिल किया जाएगा। वहीं हर बिरादरी के लोगों के बीच भी टीम पहुंचेगी।000पार्टी की ओर से कई स्तर पर सर्वे कराया जाता है। इस सर्वे की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। सर्वे करने वाली एजेंसियां सीधे जनता के बीच जाती हैं। पार्टी पदाधिकारियों से उनका कोई संपर्क नहीं होता है। - आकाश पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष000इन बिंदुओं पर सर्वे टीम करेगी सवाल- क्षेत्र में विधायकों और दावेदारों की सक्रियता कितनी है- जनता और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ कैसी है- संगठन के साथ तालमेल कैसा है- स्थानीय स्तर पर नाराजगी कितनी है- इंटरनल सर्वे में क्या फीडबैक मिला- क्या संबंधित चेहरा अगले चुनाव में पार्टी के लिए प्रभावी उम्मीदवार हो सकता है- विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की स्थिति क्या है- मौजूदा विधायक या दावेदारों की स्थिति क्या है- केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता कैसे देख रही है- प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है- विधानसभा चुनाव के लिए किस आधार पर प्रत्याशी चुनेंगे- प्रत्याशी चुनने के लिए दूसरे विकल्प का नाम बताइए000तीसरे सर्वे में ये बीस नाम रहे थे ज्यादा चर्चा में- मुरादाबाद नगर सीट से विधायक रितेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, गिरीश भंडूला।- मुरादाबाद देहात सीट से डॉ. केके मिश्रा, श्याम बिहारी शर्मा, रजनीकांत जाटव।- कांठ सीट से पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू, पूनम चौधरी, विनोद सैनी, राजपाल सिंह।- ठाकुरद्वारा सीट से राजपाल सिंह चौहान, अजय प्रताप सिंह, पूर्व सांसद सर्वेश सिंह की पत्नी साधना सिंह।- बिलारी सीट से परमेश्वर लाल सैनी, सुरेश सैनी, रघुराज सिंह यादव, ऋषिपाल चौधरी।- कुंदरकी सीट से विधायक रामवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली सिंह, दिनेश ठाकुर।000सर्वे के बाद दावेदारों के ये नाम भी आए चर्चा में- नगर सीट से राजीव गुंबर, चौधरी अनुपेंद्र सिंह, सुनीता शर्मा। देहात सीट से धर्मेंद्रनाथ मिश्रा, शशि किरण जाटव, वनीता मेहरोत्रा, महेंद्र सिंह बब्बू। कांठ से धर्मपाल सिंह, जयवर्द्धन सिंह। बिलारी सीट से पूर्व आईएमए अध्यक्ष डॉ. सीपी सिंह, हरिओम शर्मा, एमएलसी गोपाल अंजान, चौधरी चंद्रपाल सिंह, डॉ. विशेष गुप्ता, विश्वास यादव लवली, नरेश यादव, राजेंद्र यादव। ठाकुरद्वारा सीट से गौरव चौहान, भानु प्रताप सिंह।