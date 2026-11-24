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छजलैट के फतेहपुर विश्नोई निवासी संजीव कुमार ने 23 नवंबर 2011 को गलशहीद थाने ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें संजीव कुमार ने बताया कि गांधी नगर से उसकी बाइक चोरी कर ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने पाकबड़ा के उमरी सब्जीपुर निवासी संतराम को गिरफ्तार कर उससे बाइक बरामद की थी। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम-2 अमित कुमार की अदालत में चली। अदालत ने सोमवार को मुलजिम संतराम को दोषी करार देते हुए 13 माह आठ माह की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मुरादाबाद। बाइक चोरी के मामले में एसीजेएम-2 अमित कुमार की अदालत ने मुलजिम संतराम को दोषी करार देते हुए 13 माह आठ दिन की सजा सुनाई है।