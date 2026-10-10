Moradabad News: सैन्यकर्मी ने रची थी युवती को पुलिस में भर्ती कराने की साजिश

अमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। अमरोहा की साहिबा को सिपाही बनाने के लिए सैन्य कर्मी ने साजिश रची थी। उसने ही साहिबा को बताया था कि एक बार वह दौड़ लगा लेगी तो कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सिपाही बन सकती है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी युवती को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।यूपी पुलिस में सिपाही पद के लिए दौड़ परीक्षा नौवीं वाहिनी पीएसी के मैदान में कराई गई थी। बृहस्पतिवार को अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र के कारहट उर्फ रामहट की रहने साहिबा दौड़ परीक्षा में भाग लेने पहुंच गई थी। गेट पर सुबह 6:45 बजे कुमारी साहिबा ने प्रवेशपत्र दिखाकर प्रवेश करने का प्रयास किया था। शक होने पर ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। वह फर्जी प्रवेश पत्र लेकर पहुंची थी। साहिबा ने बताया कि वह लिखित परीक्षा में फेल हो गई थी। इसके बाद बरेली में रहने वाली उसकी सहेली अस्मिता मलिक के भाई व सैन्यकर्मी कादिर हुसैन ने व्हाट्सएप पर उसे फर्जी प्रवेशपत्र भेजा था। कादिर हुसैन की तैनाती फिलहाल लद्दाख में है। साहिबा ने पुलिस को बताया कि वह एक बार दौड़ में शामिल हो जाएगी तो कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद नौकरी पा सकती है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी साहिबा को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।