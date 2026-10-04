Moradabad News: दहेज, मारपीट और तीन तलाक का आरोप, पांच पर प्राथमिकी

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कांठ। क्षेत्र की एक विवाहिता ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में पति माजिद अली और उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट करने और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। विवाहिता ने बताया कि 2020 में शादी के बाद से पति पांच लाख रुपये दहेज के लिए दबाव बना रहा था। मायके वालों की असमर्थता पर पति ने 21 सितंबर को उसे तीन तलाक दे दिया और भाई को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता ने अपनी बेटियों की परवरिश को लेकर भी चिंता जताई है।