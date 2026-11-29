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अधिवेशन में पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक कौशिक ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी के गठन की स्वीकृति प्रदान की। चुनाव प्रक्रिया सहायक चकबंदी अधिकारी नेपाल सिंह व सहायक चुनाव अधिकारी व सहायक चकबंदी अधिकारी गौरव कुमार शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। नई कार्यकारिणी में गनेशी राणा को महामंत्री, नितिन कुमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रवि कुमार को कोषाध्यक्ष और शिवम को संप्रेक्षक चुना गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अक्षय मलिक ने पद की गरिमा कायम रखते हुए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से दायित्व निभाने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि आलोक यादव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि अवधेश कुमार शर्मा आदि रहे। संवाद

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हसनपुर। नगर के एक होटल में उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें जिला कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। अक्षय मलिक को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया। चयन के बाद नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।