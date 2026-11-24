विज्ञापन



कांठ के कस्बा उमरी कलां निवासी सलीम सोमवार की शाम मुरादाबाद से बाइक द्वारा वापस घर वापस लौट रहा था। बाइक पर पीछे उसकी पत्नी शाईस्ता अपने आठ दिन बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। जब यह मुरादाबाद- बिजनौर मार्ग स्थित छजलैट के गांव रजपुरा के पास पहुंचे तो अचानक बाइक का पहिया सड़क के गड्ढे में चला गया। इससे लगे जोरदार झटके से पीछे बैठी शाईस्ता बच्चे सहित बाइक से गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गई। जबकि उसकी गोद में मासूम को खरोंच तक नहीं आई। घायल महिला को एंबुलेंस से मुरादाबाद ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कांठ। सड़क के गड्ढे में पहिया जाने पर लगे झटके से बाइक पर पीछे बैठी महिला गिरने से गंभीर घायल हो गई।