Moradabad News: कुंदरकी में रामगंगा में लगाई आस्था की डुबकी
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 25 Nov 2026 02:24 AM IST
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कुंदरकी। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार की सुबह गंगा स्नान करने के लिए कुंदरकी ब्लॉक के ग्राम अहमद नगर जैतवाड़ा के रकबे में रामगंगा नदी के तट पर आसपास के श्रद्धालु पहुंचे।
गंगा स्नान से पूर्व श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को जल अर्पण किया। वहीं जो श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार, ब्रजघाट, तिगरी मेला और राजघाट को नहीं जा पाए तो उन्होंने अपने घर पर स्नान किया।
इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु क्षेत्र के ही अहमद नगर जैतवाड़ा के रकबे रामगंगा नदी पर स्नान करने पहुंचे जिसमें मुख्य रूप से कुतुबपुर अज्जू, चिड़ियाठेर, मोहनपुर, तख्तपुर हाशा, जैतपुर पट्टी, चांदपुर मंगोल, बाछल भूड़, अब्दुल्लापुर, अहमद नगर जैतवाड़ा नगला जटनी, सुल्तानपुर, सौंदा, नैयाखेड़ा आदि गांवों के श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया।
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श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद खिचड़ी का भोज किया। गंगा स्नान को लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी चौकी बरतती नजर आई।
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गंगा स्नान से पूर्व श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को जल अर्पण किया। वहीं जो श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार, ब्रजघाट, तिगरी मेला और राजघाट को नहीं जा पाए तो उन्होंने अपने घर पर स्नान किया।
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इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु क्षेत्र के ही अहमद नगर जैतवाड़ा के रकबे रामगंगा नदी पर स्नान करने पहुंचे जिसमें मुख्य रूप से कुतुबपुर अज्जू, चिड़ियाठेर, मोहनपुर, तख्तपुर हाशा, जैतपुर पट्टी, चांदपुर मंगोल, बाछल भूड़, अब्दुल्लापुर, अहमद नगर जैतवाड़ा नगला जटनी, सुल्तानपुर, सौंदा, नैयाखेड़ा आदि गांवों के श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया।
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श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद खिचड़ी का भोज किया। गंगा स्नान को लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी चौकी बरतती नजर आई।