विज्ञापन

मोहम्मद इब्राहीमपुर गांव निवासी रजा हसन का बेटा मखदूम रजा सिलाई कारीगर था। वह गांव में ही अपने घर पर मशीनें लगाकर सिलाई का काम करता था।शुक्रवार दोपहर बाद वह अपने तहेरे भाई हाफिज अरमान के साथ बाइक से बिलारी नगर में कुछ सामान खरीदने आया था। बिलारी से खरीदारी करके घर वापस अपने गांव लौट रहा था। दोपहर बाद लगभग साढ़े तीन बजे जैसे ही मखदूम रजा और हाफिज अरमान बाइक से हाईवे पर सहसपुर और नीमरी गांव के बीच पहुंचे तभी चंदौसी की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने विपरीत दिशा में आकर बाइक को टक्कर मार दी। बोलेरो की टक्कर से बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक चला रहे मखदूम रजा की मौके पर ही मौत हो गई और हाफिज अरमान घायल हो गया। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही सहसपुर चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मखदूम और अरमान को 108 एम्बुलेंस से तत्काल सीएचसी बिलारी पहुंचाया। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद मखदूम रजा को मृत घोषित कर दिया जबकि घायल हाफिज अरमान को सीएचसी में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। पुलिस ने सीएचसी पहुंचकर बाइकसवार का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि फिलहाल शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतक के परिजन जो तहरीर देंगे उसी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।मखदूम रजा के परिवार में पत्नी रूबी के अलावा एक साल की बेटी फायजा है। उसका एक बड़ा भाई मोहसिन और दो छोटे भाई सैफ व शोएब हैं। सड़क हादसे में बाइकसवार टेलर की मौत हो जाने की खबर पर मोहम्मद इब्राहीमपुर गांव से अनेक ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए।