{"_id":"6ad327bf432c71002f03830b","slug":"68-year-old-mother-in-law-murder-her-widowed-daughter-in-law-in-amroha-first-striking-her-on-head-with-pestle-2026-10-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: सिर पर मूसली से वार, फिर दबाया गला, 68 साल की ददिया सास ने की विधवा की हत्या; सीसीटीवी में कैद हुआ कत्ल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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इसलिए माना जा रहा है कि पहले सिर पर वार किया गया और बाद में गला दबाया गया है। वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। आदमपुर पुलिस के अनुसार, ददिया सास किचेन के बाहर मूसली रखते और खून साफ करते हुए फुटेज में दिख रही है। विज्ञापन



एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि प्राथमिक जांच में संपत्ति विवाद और पारिवारिक कलह के चलते ददिया सास 68 वर्षीय क्रांति गिरी द्वारा पोते की बहू की हत्या करने की बात सामने आई है। पूछताछ के लिए ननद, फुफेरे भाई समेत तीन को हिरासत में लिया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि पहले सिर पर वार किया गया और बाद में गला दबाया गया है। वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। आदमपुर पुलिस के अनुसार, ददिया सास किचेन के बाहर मूसली रखते और खून साफ करते हुए फुटेज में दिख रही है।एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि प्राथमिक जांच में संपत्ति विवाद और पारिवारिक कलह के चलते ददिया सास 68 वर्षीय क्रांति गिरी द्वारा पोते की बहू की हत्या करने की बात सामने आई है। पूछताछ के लिए ननद, फुफेरे भाई समेत तीन को हिरासत में लिया गया है। विज्ञापन विज्ञापन अमरोहा के आदमपुर के बुखारीपुर गांव में शुक्रवार की सुबह को पायल गिरी (20) की रसोई के भीतर हत्या कर दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो रसोई में शव के पास ही खून से सनी लोहे की मूसली पड़ी थी। पहले माना जा रहा था कि सिर में लगी गहरी चोट से ही पायल की मौत हुई लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला भी दबाया गया है।

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दीपक ने कीटनाशक का सेवन कर की थी आत्महत्या

पुलिस के अनुसार, सैदनगली थाना क्षेत्र के कुआडाली गांव निवासी पायल गिरी की शादी करीब एक साल पहले आदमपुर थाना क्षेत्र के बुखारीपुर गांव निवासी दीपक के साथ हुई थी। करीब दो माह पहले पायल ने बेटी को जन्म दिया था। इसके बाद लगभग 19 दिन पहले यानी 28 सितंबर को घरेलू कलह के चलते पायल के पति दीपक ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी।





शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे पायल घर की रसोई में खाना बना रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी ददिया सास क्रांति गिरी से कहासुनी हो गई। आरोप है कि क्रांति गिरी ने रसोई में रखी लोहे के मूसल से पायल के सिर पर कई वार कर दिए। इसके बाद गला दबाकर उसकी जान ले ली।

घर में चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद स्थानीय पुलिस, फाॅरेंसिक टीम और सीओ अंजलि कटारिया ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।





वारदात के बाद से आरोपी वृद्धा गायब है और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। घटना के समय सास आशा और ननद भारती घेर में गईं थी जबकि फुफेरा भाई मोंटी मासूम बच्ची के लिए दवा लेने गया था। बताया जा रहा है कि पायल के पति की मौत के बाद से मोंटी साथ में ही रह रहा था और ददिया सास उसकी शादी पायल से कराना चाह रहीं थीं।





अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि प्राथमिक जांच में संपत्ति विवाद और पारिवारिक कलह के चलते ददिया सास द्वारा पोते की बहू की हत्या करने की बात सामने आई है। मामले में मृतका की ननद और फुफेरे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।



दो माह की मासूम बच्ची के सिर से पहले पिता और अब मां का उठा साया

पायल गिरी की शादी महज एक साल पहले ही बड़े अरमानों के साथ हुई थी। उसकी गोद में अभी दो माह की एक छोटी सी बेटी है। नियति का खेल देखिए कि 19 दिन पहले पिता दीपक की कीटनाशक खाने से मौत हो गई थी और अब मां पायल की भी हत्या कर दी गई।