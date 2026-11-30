Mirzapur News: पुल पर मासूम बच्ची को छोड़ नदी में कूदी महिला, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:12 AM IST
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हलिया। मायके से ससुराल लौट रही हलिया थाना क्षेत्र के धमौली गांव निवासी महिला की मध्य प्रदेश के बहरी थाना क्षेत्र में सोन नदी में कूदने से मौत हो गई। पुलिस ने पहचान कर परिजनों को सूचना दी। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को परिजन शव लेकर घर पहुंचे।
धमौली गांव निवासी बेगम निशा (28) एक पखवाड़े पूर्व ससुराल से मायके मध्य प्रदेश के पड़री गांव गई थी। शनिवार को वह छोटी बच्ची को लेकर ससुराल लौट रही थी। मध्य प्रदेश के बहरी थाना क्षेत्र में सोन नदी के नए पुल के पास उसने नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की।
महिला के पास मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान मिर्जापुर जिले के हलिया थाना क्षेत्र के धमौली गांव निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप दिया। महिला की चार बेटियां हैं। पति बाहर रहकर गाड़ी चलाता है।
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सिंगरौली जनपद के बहरी थानाध्यक्ष राजेश पांडेय ने बताया कि महिला अपनी अबोध बच्ची को पुल पर छोड़कर सोन नदी में कूद गई थी। उसकी मौत हो गई। पहचान पत्र के आधार पर पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया गया।
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धमौली गांव निवासी बेगम निशा (28) एक पखवाड़े पूर्व ससुराल से मायके मध्य प्रदेश के पड़री गांव गई थी। शनिवार को वह छोटी बच्ची को लेकर ससुराल लौट रही थी। मध्य प्रदेश के बहरी थाना क्षेत्र में सोन नदी के नए पुल के पास उसने नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की।
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महिला के पास मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान मिर्जापुर जिले के हलिया थाना क्षेत्र के धमौली गांव निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप दिया। महिला की चार बेटियां हैं। पति बाहर रहकर गाड़ी चलाता है।
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सिंगरौली जनपद के बहरी थानाध्यक्ष राजेश पांडेय ने बताया कि महिला अपनी अबोध बच्ची को पुल पर छोड़कर सोन नदी में कूद गई थी। उसकी मौत हो गई। पहचान पत्र के आधार पर पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया गया।