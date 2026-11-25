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पर्व पर श्रद्धालुओं ने आश्रम में दर्शन-पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि श्रद्धा और भक्ति से ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य बोलने और दूसरों की सेवा करने से जीवन सार्थक होता है।महाराज के आशीर्वचन सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। भक्तों ने स्वामी जी के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ को देखते हुए आश्रम के सेवादारों और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे।