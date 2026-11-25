श्रद्धा और भक्ति से ही पूरी होती हैं मनोकामनाएं : स्वामी अड़गड़ानंद
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:38 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
सक्तेशगढ़। कार्तिक पूर्णिमा पर चौकी शक्तेशगढ़ स्थित परमहंस आश्रम में मंगलवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। हर-हर महादेव और जय गुरुदेव के जयकारों से पूरा आश्रम परिसर गूंजता रहा।
पर्व पर श्रद्धालुओं ने आश्रम में दर्शन-पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि श्रद्धा और भक्ति से ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य बोलने और दूसरों की सेवा करने से जीवन सार्थक होता है।
महाराज के आशीर्वचन सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। भक्तों ने स्वामी जी के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ को देखते हुए आश्रम के सेवादारों और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
पर्व पर श्रद्धालुओं ने आश्रम में दर्शन-पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि श्रद्धा और भक्ति से ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य बोलने और दूसरों की सेवा करने से जीवन सार्थक होता है।
विज्ञापन
महाराज के आशीर्वचन सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। भक्तों ने स्वामी जी के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ को देखते हुए आश्रम के सेवादारों और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे।
विज्ञापन