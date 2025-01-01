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उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ और खेल निदेशालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।जिला फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद आरिफ नजमी ने बताया कि लीग मुकाबलों में विंध्याचल मंडल ने चित्रकूट मंडल को 3-0 से हराया।मिर्जापुर की ओर से शुभम सिंह ने दो और नागेंद्र कुमार ने एक गोल किया। दूसरे मुकाबले में विंध्याचल मंडल और लखनऊ मंडल की टीमें गोल करने में नाकाम रहीं।मैच गोलरहित बराबरी पर समाप्त हुआ।तीसरे मुकाबले में गोरखपुर मंडल से भी विंध्याचल मंडल का मैच 0-0 से बराबर रहा। तीनों लीग मुकाबलों में प्रदर्शन के आधार पर विंध्याचल मंडल की टीम अपने पूल में शीर्ष स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।टीम के कोच अख्तर अली और मो. तुफैल ने खिलाड़ियों को अगले मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं।